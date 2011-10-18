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Ипотека в Солид Банке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

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Название, банк Мин. ставка Сумма, срок
от 9,25% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
9,75% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
от 6,00% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
9,50% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
9,75% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
10,20% до 100 000 000 ₽,
до 30 лет
10,20% до 9 500 000 ₽,
до 25 лет
11,00% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
от 11,99% до 10 000 000 ₽,
до 20 лет
от 9,70% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
от 11,99% до 10 000 000 ₽,
до 20 лет
12,50% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
11,00% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
10,00% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
6,00% до 12 000 000 ₽,
до 25 лет
от 9,25% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
от 10,75% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
10,00% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
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