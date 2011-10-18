Вторичный рынок Тинькофф Банк от 9,25% до 100 000 000 ₽,

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Первичный рынок Тинькофф Банк от 6,00% до 100 000 000 ₽,

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Квартира ДельтаКредит 9,50% до 120 000 000 ₽,

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Рефинансирование Транскапиталбанк 10,20% до 9 500 000 ₽,

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Комната или доля ДельтаКредит 11,00% до 120 000 000 ₽,

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Рефинансирование Тинькофф Банк от 9,70% до 100 000 000 ₽,

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Готовый дом ДельтаКредит 12,50% до 120 000 000 ₽,

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Рефинансирование ДельтаКредит 11,00% до 120 000 000 ₽,

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Приобретение готового жилья Интерпрогрессбанк 10,00% до 30 000 000 ₽,

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Ипотека в ползунках Транскапиталбанк 6,00% до 12 000 000 ₽,

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