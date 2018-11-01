Страховая компания СМП-Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «СМП-Страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 86-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 18-е место по сборам ДМС. Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: добровольное медицинское страхование (65,71%) и страхование имущества юридических лиц (18,39%). Компания имеет по одному филиалу в Казани, Уфе и Санкт-Петербурге. Головной офис находится в Москве.

ООО «СМП-Страхование» зарегистрировано в ноябре 2003 года. Компания специализируется на предоставлении услуг по добровольному медицинскому страхованию, каско, страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев и болезней. Дочерних и зависимых организаций ООО «СМП-Страхование» не имеет. Компания входит в состав Всероссийского союза страховщиков.



Основным участником общества с августа 2016 года является ПАО «Мособлбанк»* (91,29%). Доли прямого участия Бориса и Аркадия Ротенбергов** уменьшились с 40% на каждого до 3,48%, а Елены Рузяк – с 20% до 1,74%.



В 2012 году компания собрала 172,31 млн рублей премий, продемонстрировав прирост на 48,05%. В следующем году объем поступлений увеличился на 6,36%, что позволило компании впервые войти в топ-200 российских страховых компаний, заняв 198-е место по сборам. В 2014-2015 годах отмечается уменьшение объема страховых взносов на 27,75% и 4,43% соответственно. Следующие два года страховщик демонстрирует существенный прирост сборов – на 81,76% в 2016 году и более чем в 4,3 раза по итогам 2017 года. В минувшем году размер собранной премии составил 995,28 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 230 млн рублей), и это позволило компании впервые оказаться в топ-100 российских страховых компаний по объему поступлений. В структуре сборов 90,16% приходится на взносы, уплаченные юридическими лицами, 9,84% – доля физических лиц. Основной объем премий собран в Москве (94,32%) и Республике Татарстан (4,08%). Выплаты в 2017 году составили 432,55 млн рублей, уровень выплат – 43,46%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 446,8 млн рублей премий, что на 17,27% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 540,09 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 281,02 млн рублей, уровень выплат – 62,9%.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на добровольное медицинское страхование (65,71%), страхование имущества юридических лиц (18,39%), каско (9,02%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,67%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 758,54 млн рублей (76,21%), размер среднего агентского вознаграждения составил 23,24%.

По итогам 2017 года компания получила убыток, размер которого составил 172,96 млн рублей по РСБУ и 173,85 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с чистой прибылью в размере 34,92 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и совокупным доходом в 62,85 млн рублей по МСФО.

В конце 2015 года уставный капитал компании составлял 158 млн рублей. В мае 2016-го страховщик сообщил об увеличении уставного капитала до 186 млн рублей. В конце июля того же года общество зарегистрировало увеличение уставного капитала со 186 млн рублей до 2,14 млрд рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 125 чел., страховых агентов-юридических лиц – 59 ед., страховых агентов-физических лиц – 50 чел. (из них 39 – индивидуальные предприниматели).



Рейтинг компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности СК «СМП-Страхование» до уровня ruВВ+ (дата события – 28 сентября 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг финансовой надежности на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

Руководство: Оксана Оболенская (генеральный директор), Татьяна Савинкова (гл. бухгалтер).



Совет директоров: Артем Оболенский (председатель), Сергей Смирнов, Александр Левковский, Владимир Морсин, Оксана Оболенская.

Партнеры

Автосервисы: АСЦ Ниссан сервис, Автогласс-Моторс, АСЦ Шкода, Aвтотрейд-АГ, КунцевоАвтоТрейдинг, Моторхоум, Астон Мартин Москва, Корея Мотор, Панавто, Авто Ганза, Лаки Кар, Лорем Авто Восток, РОЛЬФ, Вист Моторс Центр, КАРГЛАСС, РАВТ, Рублевка Сервис и др.

Банки: АО «СМП Банк», МАО «Мособлбанк», ООО КБ «Финанс Бизнес Банк».

*ПАО «Мособлбанк» – крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. В мае 2014 года был передан Банком России на санацию под управлением «СМП Банком», контрольный пакет акций которого принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц). Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 6,5 млрд рублей. Прибыль по итогам 2016 года – 3 млрд рублей. На сегодняшний день у банка работает шесть филиалов (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тюмень, Кемерово, Владивосток и Санкт-Петербург), а также 25 дополнительных и 26 операционных офисов. Средняя численность персонала банка за 12 месяцев 2017 года составила 1 978 человек (согласно отчетности по РСБУ).

**Борис и Аркадий Ротенберги – российские бизнесмены, владельцы контрольного пакета акций СМП Банка («Северный морской путь») – крупного московского банка, обслуживающего свыше 100 тыс. клиентов – физических лиц и более 11 тыс. корпоративных клиентов, совладельцы ООО «Стройгазмонтаж» – подрядчика «Газпрома» и ряда других крупных организаций. Интересы братьев Ротенбергов в алкогольном бизнесе также распространяются на активы «Росспиртпрома». Представители подконтрольной Аркадию и Борису компании «Энпиви Инжиниринг» входят в советы директоров таких заводов, как «Кристалл», «Брянскспиртпром», Астраханский ЛВЗ, «Мордовспирт», смоленский «Бахус», Череповецкий ЛВЗ, Иткульский спиртзавод, Ярославский ЛВЗ. Аркадий Ротенберг и его брат Борис занимают 40-е и 83-е места (с состоянием в 3 млрд и 1,2 млрд долларов соответственно) в списке «200 богатейших бизнесменов России 2018» журнала Forbes.

Дата последнего изменения: 29 ноября 2018 г.