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Венец, кредитная карта Все кредитные карты банка

Венец-MasterCard

Mastercard Cirrus/Maestro — Венец
еще 3 карты
Основные характеристики
  • ставка 19,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • Mastercard Cirrus/Maestro — Венец
  • Mastercard Standard — Венец
  • Mastercard Gold — Венец
  • Золотая Корона — Венец
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Maestro
  • Mastercard Standard
  • Mastercard Gold
  • Золотая Корона
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • ApplePay / GooglePay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 295 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 295 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 295 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 295 руб.

Дополнительная информация
  • неустойка за возникновение просроченной задолженности - 20% годовых;
  • неустойка за возникновение неразрешенного овердрафта - 73% годовых;
  • конвертация по курсу ЦБ + комиссия 1,5% от суммы операции;
  • комиссия за СМС-информирование - 50 руб. в месяц (плата за первые два месяца с даты проведения первой операции не взимается);
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19,9%
в течение 90 дней с момента заключения кредитного договора годовая ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 15% годовых; на последующий период ставка устанавливается в размере 19,9% годовых
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • невысокая процентная ставка;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка или справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Дата актуализации
01.02.2019 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Венец-MasterCard» в 7 городах России
3 156
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ульяновск
Отделения 5
Банкоматы 32
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Телефоны
(8422) 32-62-84