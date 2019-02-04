программа лояльности Бонусы, в рамках которой за расчеты по карте держателю начисляются бонусные баллы из расчета 1 бонус за каждые потраченные 70 руб., которыми в дальнейшем можно оплачивать до 99% стоимости товаров и услуг в магазинах-партнерах бонусной программы из расчета 1 бонус = 1 руб. ;

максимальное начисление бонусов за календарный год - 250 000