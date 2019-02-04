Запсибкомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Platinum
MasterCard Platinum — Запсибкомбанк
Основные характеристики
- ставка 21% годовых
- кредитный лимит до 800 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание от 8 000 до 10 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Бонусы
- Другое
программа лояльности Бонусы, в рамках которой за расчеты по карте держателю начисляются бонусные баллы из расчета 1 бонус за каждые потраченные 70 руб., которыми в дальнейшем можно оплачивать до 99% стоимости товаров и услуг в магазинах-партнерах бонусной программы из расчета 1 бонус = 1 руб. ;
максимальное начисление бонусов за календарный год - 250 000
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
8 000 - 10 000 ₽
со 2-го года: 8 000 руб.
- 2 000 руб. - комиссия за участие в бонусной программе
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9% мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);
- 4% в ин. валюте
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9% мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);
- 4% в ин. валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств
- 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» - за счет собственных средств
- 3,9% в инвалюте
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств
- 3,9% в инвалюте
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- комиссия за СМС-информирование - бесплатно;
- пени при несвоевременном или неполном погашении кредита и/или процентов - 18,25% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- скидки и специальные предложения от платежной системы Mastercard
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 170 000 до 800 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 20 до 60 лет
для женщин: от 20 до 55 лет
для женщин: от 20 до 55 лет
Подтверждение дохода
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- длительный льготный период
Минусы
- высокая стоимость годового обслуживания карты;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах / кассах банка, стороннего банка
Особые ограничения
- карта оформляется для сотрудников бюджетных организаций
Дата актуализации
04.02.2019 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Platinum» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77