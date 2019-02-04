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Запсибкомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная Gold

MasterCard Gold — Запсибкомбанк
Основные характеристики
  • ставка 21% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание от 3 000 до 3 700 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Бонусы
  • Другое

программа лояльности Бонусы, в рамках которой за расчеты по карте держателю начисляются бонусные баллы из расчета 1 бонус за каждые потраченные 80 руб., , которыми в дальнейшем можно оплачивать до 99% стоимости товаров и услуг в магазинах-партнерах бонусной программы из расчета 1 бонус = 1 руб.;

максимальное начисление бонусов за календарный год - 7 500

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 - 3 700 ₽

со 2-го года: 3 000 руб.

  • 700 руб. - комиссия за участие в бонусной программе
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 4,9% мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);
  • 4% в ин. валюте
Снятие наличных в ПВН банка
  • 4,9% мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);
  • 4% в ин. валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита
  • 1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств
  • 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» - за счет собственных средств
  • 3,9% в инвалюте
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита
  • 1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств
  • 3,9% в инвалюте
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • комиссия за СМС-информирование - 29 руб. в месяц;
  • пени при несвоевременном или неполном погашении кредита и/или процентов - 18,25% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 75 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 20 до 60 лет
для женщин: от 20 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • длительный льготный период;
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах / кассах банка и стороннего банка
Особые ограничения
  • карта оформляется для сотрудников бюджетных организаций
Дата актуализации
04.02.2019 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 45 городах России
3 124
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77