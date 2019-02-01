пенсионеры предоставляют сведения о размере пенсии (справка из отделения Пенсионного фонда РФ и/или негосударственного пенсионного фонда, и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию, а также ежемесячные денежные выплаты и/или ежемесячное пожизненное содержание по используемым ими формам; либо выписка с пенсионного лицевого счета; либо информация о размере пенсии, указанной в пенсионном удостоверении; либо оригинал выписки по банковскому счету, открытому в АО Банк «Венец» и предназначенному для учета и оплаты операций с использованием банковской карты, с информацией о размере получаемой пенсии; либо оригинал выписки по счету банковского вклада, открытого в АО Банк «Венец» с информацией о размере получаемой пенсии; либо оригинал выписки по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк России» с информацией о размере получаемой пенсии)