Венец-MasterCard пенсионеру
- ставка 18,9% годовых
- кредитный лимит до 50 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
на выбор
- Mastercard Maestro
- Mastercard Standard
- Mastercard Gold
- Золотая Корона
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- ApplePay / GooglePay
3%, мин. 295 руб.
3%, мин. 295 руб.
3%, мин. 295 руб.
3%, мин. 295 руб.
- неустойка за возникновение просроченной задолженности - 20% годовых;
- неустойка за возникновение неразрешенного овердрафта - 73% годовых;
- конвертация по курсу ЦБ + комиссия 1,5% от суммы операции;
- комиссия за СМС-информирование - 50 руб. в месяц (плата за первые два месяца с даты проведения первой операции не взимается);
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- другие документы, кроме справок о доходах
пенсионеры предоставляют сведения о размере пенсии (справка из отделения Пенсионного фонда РФ и/или негосударственного пенсионного фонда, и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию, а также ежемесячные денежные выплаты и/или ежемесячное пожизненное содержание по используемым ими формам; либо выписка с пенсионного лицевого счета; либо информация о размере пенсии, указанной в пенсионном удостоверении; либо оригинал выписки по банковскому счету, открытому в АО Банк «Венец» и предназначенному для учета и оплаты операций с использованием банковской карты, с информацией о размере получаемой пенсии; либо оригинал выписки по счету банковского вклада, открытого в АО Банк «Венец» с информацией о размере получаемой пенсии; либо оригинал выписки по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк России» с информацией о размере получаемой пенсии)
- постоянная
- постоянная
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- невысокая процентная ставка
- небольшая сумма кредитного лимита (для карт MasterCard Standard / MasterCard Gold);
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
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(8422) 32-62-84