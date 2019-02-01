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Золотая Корона Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) ApplePay / GooglePay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 295 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 295 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 295 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 295 руб. Дополнительная информация неустойка за возникновение просроченной задолженности - 20% годовых;

неустойка за возникновение неразрешенного овердрафта - 73% годовых;

конвертация по курсу ЦБ + комиссия 1,5% от суммы операции;

комиссия за СМС-информирование - 50 руб. в месяц (плата за первые два месяца с даты проведения первой операции не взимается);

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита от 5 000 до 300 000 ₽ Срок кредита до 60 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит в течение 90 дней с момента заключения кредитного договора годовая ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 0% годовых; на последующий период ставка устанавливается в размере 18,9% годовых 18,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

невысокая процентная ставка;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка или справкой по форме 2-НДФЛ Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты Особые ограничения карта оформляется для физических лиц, работающих в бюджетных организациях, государственным служащим, работникам федеральных структур Дата актуализации 01.02.2019 15:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.