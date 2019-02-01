при совершении покупок на сумму не менее 30 000 руб. предлагается на выбор один из следующих вариантов возврата средств:

Лимиты по операциям

на территории РФ: до 500 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 1 000 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 250 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции