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Пойдем!, кредитная карта Все кредитные карты банка

Моментальная

Visa Electron — Пойдем!
Основные характеристики
  • ставка 28% годовых
  • кредитный лимит до 29 999  ₽
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Electron Instant Issue
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

5%, мин. 250 руб. (0% за снятие собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

5%, мин. 250 руб. (0% за снятие собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков

5%, мин. 250 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

5%, мин. 250 руб.

Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 99% годовых;
  • неустойка при пропуске платежа - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 29 999 ₽
Срок кредита
до 18 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
28%
возможно снижение ставки для действующих или повторных клиентов банка
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 22 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатные выпуск и годовое обслуживание карты;
  • оформление по двум документам (подтверждение дохода не требуется)
Минусы
  • высокая процентная ставка;
  • высокая комиссия за снятие кредитных средств;
  • небольшая сумма кредитного лимита
Особые ограничения
  • продукт предоставляется в городах: Орехово-Зуево, Клин и Дмитров Московской области;
  • допускается кредитование пенсионеров (по любому основанию выхода на пенсию)
Дата актуализации
11.02.2019 16:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Моментальная» в 118 городах России
5 595
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
Сайт
www.poidem.ru
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Телефоны
8 800 200-12-30 — единая справочная служба