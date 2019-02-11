Обслуживание карты Тип карты

Visa Electron Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 5%, мин. 250 руб. (0% за снятие собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 5%, мин. 250 руб. (0% за снятие собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 5%, мин. 250 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 5%, мин. 250 руб. Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 99% годовых;

неустойка при пропуске платежа - 20% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 5 000 до 29 999 ₽ Срок кредита до 18 месяцев Льготный период нет Проценты за кредит возможно снижение ставки для действующих или повторных клиентов банка 28% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 500 руб. минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 22 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бесплатные выпуск и годовое обслуживание карты;

оформление по двум документам (подтверждение дохода не требуется) Минусы высокая процентная ставка;

высокая комиссия за снятие кредитных средств;

небольшая сумма кредитного лимита Особые ограничения продукт предоставляется в городах: Орехово-Зуево, Клин и Дмитров Московской области;

допускается кредитование пенсионеров (по любому основанию выхода на пенсию) Дата актуализации 11.02.2019 16:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.