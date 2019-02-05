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Кубань Кредит, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Visa Gold «Кредитная» — Кубань Кредит
Основные характеристики
  • ставка 25% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 1 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 290 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных денежных средств: 100 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц; при оплате в интернет 20 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • пеня, взимаемая при неоплате минимального платежа - 36,5% годовых;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 22 до 60 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах и кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие собственных и кредитных средств
Дата актуализации
05.02.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба