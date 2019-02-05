Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 1 500 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 4%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4%, мин. 290 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 290 руб. Лимиты по операциям снятие наличных денежных средств: 100 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц; при оплате в интернет 20 000 руб. в день Дополнительная информация пеня, взимаемая при неоплате минимального платежа - 36,5% годовых;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 20 000 до 500 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 22 до 60 лет

для женщин: от 22 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах и кассах банка;

крупная комиссия за снятие собственных и кредитных средств Дата актуализации 05.02.2019 13:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.