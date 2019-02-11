Обслуживание карты Тип карты

Visa Electron Технологические особенности моментальная выдача карты

чип карта неименная Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

плата за пропуск платежа - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита невозобновляемая кредитная линия (срок выборки средств - 6 мес.); для лимита 30 000-99 999 руб. срок финансирования - 1-5 лет, для лимита от 100 000 руб. - 2-5 лет от 30 000 до 299 000 ₽ Срок кредита до 60 месяцев Льготный период нет Проценты за кредит 24,8% годовых на операции по безналичной оплате товаров и услуг; 33% годовых на иные операции от 24,8% до 33% Погашение кредита фиксированный (аннуитетный) минимальный платеж; в конце срока договора задолженность погашается полностью Требования и документы Возраст от 55 до 75 лет Подтверждение дохода не требуется обязательно требуется пенсионное удостоверение, либо справка из ПФР о назначении пенсии Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бесплатное годовое обслуживание Минусы высокая процентная ставка Особые ограничения продукт предоставляется в городах: Орехово-Зуево, Клин и Дмитров Московской области;

кредитный лимит не возобновляется Дата актуализации 11.02.2019 16:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.