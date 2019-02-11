Пойдем!, кредитная карта Все кредитные карты банка
Пенсионная
Visa Electron — Пойдем!
Основные характеристики
- ставка от 24,8% годовых
- кредитный лимит до 299 000 ₽
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- карта неименная
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- плата за пропуск платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 299 000 ₽
невозобновляемая кредитная линия (срок выборки средств - 6 мес.); для лимита 30 000-99 999 руб. срок финансирования - 1-5 лет, для лимита от 100 000 руб. - 2-5 лет
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
от 24,8% до 33%
24,8% годовых на операции по безналичной оплате товаров и услуг; 33% годовых на иные операции
Погашение кредита
фиксированный (аннуитетный) минимальный платеж; в конце срока договора задолженность погашается полностью
Требования и документы
Возраст
от 55 до 75 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
обязательно требуется пенсионное удостоверение, либо справка из ПФР о назначении пенсии
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное годовое обслуживание
Минусы
- высокая процентная ставка
Особые ограничения
- продукт предоставляется в городах: Орехово-Зуево, Клин и Дмитров Московской области;
- кредитный лимит не возобновляется
Дата актуализации
11.02.2019 16:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Пенсионная» в 118 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
- Сайт
- www.poidem.ru
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8 800 200-12-30 — единая справочная служба