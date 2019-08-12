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Возрождение, кредитная карта Все кредитные карты банка

Непростокарта

Mastercard Platinum «Непростокарта» — Банк «Возрождение»
еще 3 карты
Основные характеристики
  • ставка от 14,99% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 990 ₽
  • cash back до 10%
  • Mastercard Platinum «Непростокарта» — Банк «Возрождение»
  • Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»
  • Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»
  • Mastercard Platinum «Непростокарта» — Банк «Возрождение»
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%

приветственный cash back за покупки от 100 руб. (действует первые 2 месяца):

  • 3% от первой покупки по карте;
  • 5% от второй покупки по карте;
  • 10% от третьей покупки по карте;
  • 1% от четвертой покупки по карте;
  • 1% на все покупки от 100 руб. (действует по истечении приветственного начисления);
  • макс. 3 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - за счет собственных средств;
  • 0% - за счет кредита при снятии до 15 000 руб. в месяц;
  • 5,9%, мин. 300 руб. за счет кредита при снятии свыше 15 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,2% - за счет собственных средств;
  • 5,9%, мин. 300 руб. за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2%, мин. 199 руб. - за счет собственных средств (0% в банкоматах банков-партнеров);
  • 0% - за счет кредита при снятии до 15 000 руб. в месяц;
  • 5,9%, мин. 300 руб. за счет кредита при снятии свыше 15 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 199 руб. - за счет собственных средств;
  • 5,9%, мин. 300 руб. за счет кредита
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • процентная ставка за просроченную задолженность - 20% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 14,99% до 26%
14,99% - приветственная ставка по кредиту, действует в первые три месяца с даты установления кредитного лимита, далее - 26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 1 000 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие cash back;
  • приветственная ставка по кредиту;
  • моментальная выдача карты
Дата актуализации
12.08.2019 15:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Непростокарта» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 708 руб., процентная ставка от 14.99% годовых , переплата за период — 2 496 руб. , годовое обслуживание: 990 руб.

Кредитная карта «Непростокарта» в 80 городах России
689
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Справочная информация
Банк «Возрождение» (ПАО)
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба