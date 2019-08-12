Непростокарта
- ставка от 14,99% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 990 ₽
- cash back до 10%
- Mastercard Platinum
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay
приветственный cash back за покупки от 100 руб. (действует первые 2 месяца):
- 3% от первой покупки по карте;
- 5% от второй покупки по карте;
- 10% от третьей покупки по карте;
- 1% от четвертой покупки по карте;
- 1% на все покупки от 100 руб. (действует по истечении приветственного начисления);
- макс. 3 000 руб. в месяц
- 0% - за счет собственных средств;
- 0% - за счет кредита при снятии до 15 000 руб. в месяц;
- 5,9%, мин. 300 руб. за счет кредита при снятии свыше 15 000 руб. в месяц
- 0,2% - за счет собственных средств;
- 5,9%, мин. 300 руб. за счет кредита
- 2%, мин. 199 руб. - за счет собственных средств (0% в банкоматах банков-партнеров);
- 0% - за счет кредита при снятии до 15 000 руб. в месяц;
- 5,9%, мин. 300 руб. за счет кредита при снятии свыше 15 000 руб. в месяц
- 2%, мин. 199 руб. - за счет собственных средств;
- 5,9%, мин. 300 руб. за счет кредита
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- процентная ставка за просроченную задолженность - 20% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
- постоянная
- временная
- наличие cash back;
- приветственная ставка по кредиту;
- моментальная выдача карты
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Непростокарта» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 708 руб., процентная ставка от 14.99% годовых , переплата за период — 2 496 руб. , годовое обслуживание: 990 руб.
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
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- Телефоны
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8 800 755-00-05 — единая справочная служба