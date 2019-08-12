14,99% - приветственная ставка по кредиту, действует в первые три месяца с даты установления кредитного лимита, далее - 26%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Непростокарта» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 708 руб., процентная ставка от 14.99% годовых , переплата за период — 2 496 руб. , годовое обслуживание: 990 руб.