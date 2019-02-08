Потребительский под залог жилой недвижимости
Банк Зенит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 20 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
потребительские нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
Ставки
Минимальная
- 13,50 %
- 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
- 1 год ... 15 лет
Максимальная
- 32,50 %
- 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
- 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, апартаменты, таунхаус, жилой дом с земельным участком
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
за исключением случаев, когда предоставлен брачный договор о раздельном владении имуществом супруги или супруга отсутствуют права на недвижимость, предоставляемую в залог
залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности заемщику или третьим физическим лицам
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+ 3 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
+ 3 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
+ 3 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка по форме организации-работодателя
справка финансового отдела (для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка по зарплатному счету
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
-
другие документы
копии документов, подтверждающих наличие в собственности недвижимого имущество, автомобиля и т.д
Документы
- другие документы
- договор на приобретение имущества
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- документы на недвижимость
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- документ на выбор:водительское удостоверение, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН (полный перечень документов указан на сайте банка)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
не более 3 рабочих дней не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
бесплатная выдача наличных через кассу банка
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита под залог недвижимости;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования;
- требуется имущественное страхование
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита зависит от региона предоставления
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 09:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский под залог жилой недвижимости» в 29 городах России
10 046
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба