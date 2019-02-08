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Потребительский под залог жилой недвижимости

Банк Зенит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 20 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
потребительские нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Максимальная
  • 32,50 %
  • 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, апартаменты, таунхаус, жилой дом с земельным участком
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
за исключением случаев, когда предоставлен брачный договор о раздельном владении имуществом супруги или супруга отсутствуют права на недвижимость, предоставляемую в залог
залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности заемщику или третьим физическим лицам
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    + 3 п.п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    + 3 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
    + 3 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    базовая ставка
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
    справка финансового отдела (для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка по зарплатному счету
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • другие документы
    копии документов, подтверждающих наличие в собственности недвижимого имущество, автомобиля и т.д
Документы
  • другие документы
  • договор на приобретение имущества
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • документы на недвижимость
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
    копия
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
  • документ на выбор:водительское удостоверение, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН (полный перечень документов указан на сайте банка)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
не более 3 рабочих дней не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
бесплатная выдача наличных через кассу банка
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита под залог недвижимости;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования;
  • требуется имущественное страхование
Особые ограничения
  • максимальная сумма кредита зависит от региона предоставления
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 09:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский под залог жилой недвижимости» в 29 городах России
10 046
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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