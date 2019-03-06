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Курс канадского доллара в Магасе

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Магасе на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Магаса.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Магаса
 
CAD
49,31
рублей за канадский доллар
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