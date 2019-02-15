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Курс канадского доллара в Саранске

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Саранске на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Саранска.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Саранска
 
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
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