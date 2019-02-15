Курс швейцарского франка в Костромеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Костроме на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Костромы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Костромы
|покупка
|продажа
|CHF
|
65,95
рублей за швейцарский франк
|
64,60
Московский Кредитный Банк
|
70,60
Московский Кредитный Банк
|Банк
|CHF
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|64,60
|70,60
|15.02.2019 15:15
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