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Курс швейцарского франка в Костроме

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Костроме на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Костромы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Костромы
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
64,60
Московский Кредитный Банк
70,60
Московский Кредитный Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 64,60 70,60 15.02.2019 15:15

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