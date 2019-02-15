Курс швейцарского франка в Ярославлеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Ярославле на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Ярославля.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Ярославля
|покупка
|продажа
|CHF
|
65,95
рублей за швейцарский франк
|
64,80
Яринтербанк
|
67,40
Яринтербанк
|Банк
|CHF
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Яринтербанк
|64,80
|67,40
|15.02.2019 12:58
|Московский Кредитный Банк
|64,60
|70,60
|15.02.2019 12:57
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней