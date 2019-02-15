Вход

Курс швейцарского франка в Ярославле

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Ярославле на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Ярославля.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ярославля
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
64,80
Яринтербанк
67,40
Яринтербанк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Яринтербанк 64,80 67,40 15.02.2019 12:58
Московский Кредитный Банк 64,60 70,60 15.02.2019 12:57

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах