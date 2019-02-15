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Курс швейцарского франка в Мурманске

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Мурманске на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Мурманска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Мурманска
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
64,69
Банк «ФК Открытие»
67,96
Банк «ФК Открытие»
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Банк «ФК Открытие» 64,69 67,96 15.02.2019 10:39
Московский Кредитный Банк 64,60 70,60 15.02.2019 10:37

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