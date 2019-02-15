Курс швейцарского франка в Мурманскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Мурманске на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Мурманска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Мурманска
|покупка
|продажа
|CHF
|
65,95
рублей за швейцарский франк
|
64,69
Банк «ФК Открытие»
|
67,96
Банк «ФК Открытие»
|Банк
|CHF
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Банк «ФК Открытие»
|64,69
|67,96
|15.02.2019 10:39
|Московский Кредитный Банк
|64,60
|70,60
|15.02.2019 10:37
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