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Курс швейцарского франка в Салехарде

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Салехарде на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Салехарда.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Салехарда
 
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
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