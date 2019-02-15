Курс китайского юаня в Хабаровскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Хабаровске на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Хабаровска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Хабаровска
|покупка
|продажа
|CNY
|
98,29
рублей за 10 китайских юаней
|
96,80
Примсоцбанк
|
99,00
Примсоцбанк
|Банк
|CNY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Примсоцбанк
|96,80
|99,00
|15.02.2019 12:27
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%