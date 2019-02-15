Курс китайского юаня в Улан-Удэизменить город
Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Улан-Удэ на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Улан-Удэ.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Улан-Удэ
|покупка
|продажа
|CNY
|
98,29
рублей за 10 китайских юаней
|
97,85
БайкалИнвестБанк
|
99,10
БайкалИнвестБанк
|Банк
|CNY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|БайкалИнвестБанк
|97,85
|99,10
|15.02.2019 12:12
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