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Курс китайского юаня в Улан-Удэ

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Улан-Удэ на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Улан-Удэ.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Улан-Удэ
покупка продажа
CNY
98,29
рублей за 10 китайских юаней
97,85
БайкалИнвестБанк
99,10
БайкалИнвестБанк
Банк CNY Время обновления
Покупка Продажа
БайкалИнвестБанк 97,85 99,10 15.02.2019 12:12

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