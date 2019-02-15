Курс китайского юаня в Иркутскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Иркутске на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Иркутска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Иркутска
|покупка
|продажа
|CNY
|
98,29
рублей за 10 китайских юаней
|
97,85
БайкалИнвестБанк
|
99,00
Примсоцбанк
|Банк
|CNY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|БайкалИнвестБанк
|97,85
|99,10
|15.02.2019 14:54
|Солидарность
|97,10
|99,50
|15.02.2019 14:51
|Примсоцбанк
|96,80
|99,00
|15.02.2019 14:54
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