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Курс датской кроны в Твери

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Выгодный курс покупки/продажи датской кроны в Твери на сегодня. Найдите лучший курс обмена датской кроны в банках Твери.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Твери
покупка продажа
DKK
10,05
рублей за датская крона
5,10
Московский Кредитный Банк
40,10
Московский Кредитный Банк
Банк DKK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 5,10 40,10 15.02.2019 12:03

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