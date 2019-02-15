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Курс датской кроны в Вологде

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Выгодный курс покупки/продажи датской кроны в Вологде на сегодня. Найдите лучший курс обмена датской кроны в банках Вологды.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Вологды
покупка продажа
DKK
10,05
рублей за датская крона
5,10
Московский Кредитный Банк
40,10
Московский Кредитный Банк
Банк DKK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 5,10 40,10 15.02.2019 14:23

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