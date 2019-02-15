Курс евро в Владикавказеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Владикавказе на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Владикавказа.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Владикавказа
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,00
ОТП Банк
|
76,50
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:22
|Московский Индустриальный Банк
|73,00
|76,50
|15.02.2019 14:20
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