Курс евро в Грозномизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Грозном на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Грозного.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Грозного
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
73,00
Московский Индустриальный Банк
|
77,20
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Индустриальный Банк
|73,00
|77,20
|15.02.2019 13:24
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