Курсы валют в Горно-Алтайскеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Горно-Алтайске. Лучшие курсы валют в банках Горно-Алтайска на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Горно-Алтайска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,41
Россельхозбанк
|
67,00
Россельхозбанк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,88
Россельхозбанк
|
75,54
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|66,41
|67,00
|74,88
|75,54
|15.02.2019 14:34
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:37
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