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Курсы валют в Горно-Алтайске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Горно-Алтайске. Лучшие курсы валют в банках Горно-Алтайска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Горно-Алтайска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,41
Россельхозбанк
67,00
Россельхозбанк
EUR
75,05
рублей за евро
74,88
Россельхозбанк
75,54
Россельхозбанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Россельхозбанк 66,41 67,00 74,88 75,54 15.02.2019 14:34
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 14:37

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