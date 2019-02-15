Курс доллара США в Анадыреизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Анадыре на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Анадыря.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Анадыря
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,40
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|
67,27
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,27
|15.02.2019 13:25
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