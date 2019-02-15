Курс доллара США в Горно-Алтайскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Горно-Алтайске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Горно-Алтайска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Горно-Алтайска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,31
Россельхозбанк
|
66,91
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|66,31
|66,91
|15.02.2019 13:22
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 13:19
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