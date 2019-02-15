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Курс доллара США в Горно-Алтайске

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Горно-Алтайске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Горно-Алтайска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Горно-Алтайска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,31
Россельхозбанк
66,91
Россельхозбанк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 66,31 66,91 15.02.2019 13:22
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 13:19

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