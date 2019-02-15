Курс доллара США в Владикавказеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Владикавказе на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Владикавказа.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Владикавказа
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
65,00
ОТП Банк
|
67,90
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 14:22
|Московский Индустриальный Банк
|64,00
|67,90
|15.02.2019 14:20
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