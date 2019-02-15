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Курс доллара США в Владикавказе

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Владикавказе на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Владикавказа.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Владикавказа
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
65,00
ОТП Банк
67,90
Московский Индустриальный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 14:22
Московский Индустриальный Банк 64,00 67,90 15.02.2019 14:20

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