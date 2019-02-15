Курс доллара США в Грозномизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Грозном на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Грозного.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Грозного
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
64,50
Московский Индустриальный Банк
|
68,60
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Индустриальный Банк
|64,50
|68,60
|15.02.2019 14:42
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года