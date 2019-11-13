Дебетовая карта Visa Classic в Банке «МБА-Москва»

Visa Classic — МБА-Москва
Основные характеристики
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 2% от суммы наличных операций;
  • плата за неразрешенный овердрафт- 36% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие с рублевой карты в банкоматах сторонних банков;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах;
  • наличие комиссии за снятие в устройствах банка;
  • требуется первоначальный взнос
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Classic» в 1 городе России
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Справочная информация
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО
Адрес
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
ОГРН
1027739877857
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 10
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Телефоны
8 800 250-40-50 — единая справочная служба

Дебетовая карта "Visa Classic"


Платежные инструменты — то, что упрощает жизнь современного человека. Сегодня существуют пластиковые карты двух типов: кредитные и дебетовые. При наличии первой клиент пользуется деньгами, взятыми взаймы у банка. Второй вариант предназначен для хранения средств и осуществления расчетов — именно он становится все более востребованным.

Назначение продукта

Дебетовые карточки — самый распространенный платежный инструмент. Они отличаются друг от друга уровнем, платежной системой и прочими характеристиками. Получив ДК, потребитель сможет пользоваться как собственными сбережениями, так и овердрафтом, доходя до отрицательного баланса.

Карта Visa Classic Банка «МБА-Москва» позволяет оплачивать товары во многих магазинах как офлайн, так и онлайн, а также снимать наличные, когда держателю это понадобится. Она привязывается к банковскому счету владельца.

Какой она может быть:

  • стандартной, социальной, VIP;
  • Visa, MasterCard, American Express, МИР;
  • именной или неименной;
  • с кешбэком, без него.

Все варианты, без сомнения, обладают своими плюсами и минусами, которые стоит изучить перед тем, как подать заявку на оформление услуги.

Как получить

Для заказа пластика выполняется всего несколько простых действий. Необходимо:

  • Изучить банковские предложения. С этим сможет помочь портал Banki.ru. Правила выбора продукта не слишком отличаются от процесса поиска любого другого товара. Важнейшая часть — изучение Visa Classic карт по условиям и параметрам, сопоставление характеристик и анализ программ при помощи функционала нашего сайта, значительно облегчающего процедуру.
  • Сформировать и отправить заявку. Через какое-то время с клиентом свяжется менеджер для обсуждения деталей сделки.
  • Подписать соглашение и забрать карту. Из документов необходим лишь паспорт заявителя.

Пластик изготавливают в течение двух недель.

Основные особенности

Параметры продукта:

  • выдается любому соискателю в возрасте от 14 лет и старше;
  • не понадобится собирать большой пакет документов;
  • выдача бесплатна;
  • инструмент используется и за пределами России;
  • каждому держателю доступен мобильный банк и интернет-банкинг;
  • можно копить баллы, активировать хорошие скидки.

ДК востребованы: на них получают зарплату, пенсию, стипендию, расплачиваются в магазинах, совершают мгновенные переводы между счетами.

Использование

В магазинах люди платят Visa Classic картой Банка «МБА-Москва» через терминалы на кассе. Нужно сказать кассиру, что расчет будет безналичным, после чего он подготовит устройство. В старых версиях карта вставляется, либо для считывания данных используется магнитная лента. Если терминал и пластик поддерживают бесконтактную оплату, все намного проще — карточку достаточно приложить к дисплею.

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