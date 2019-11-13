Дебетовая карта Visa Classic в Банке «МБА-Москва»
|Тип карты
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|Технологические особенности
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|Снятие наличных в банкоматах банка
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0%
|Снятие наличных в ПВН банка
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0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
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1%, мин. 90 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
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1%, мин. 150 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 200 000 руб. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
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0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
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1%, мин. 3 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
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1%, мин. 5 долл.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 6 500 долл. в день
|Дополнительная информация
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|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
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в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
|Плюсы
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|Минусы
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|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
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Дебетовая карта "Visa Classic"
Платежные инструменты — то, что упрощает жизнь современного человека. Сегодня существуют пластиковые карты двух типов: кредитные и дебетовые. При наличии первой клиент пользуется деньгами, взятыми взаймы у банка. Второй вариант предназначен для хранения средств и осуществления расчетов — именно он становится все более востребованным.
Назначение продукта
Дебетовые карточки — самый распространенный платежный инструмент. Они отличаются друг от друга уровнем, платежной системой и прочими характеристиками. Получив ДК, потребитель сможет пользоваться как собственными сбережениями, так и овердрафтом, доходя до отрицательного баланса.
Карта Visa Classic Банка «МБА-Москва» позволяет оплачивать товары во многих магазинах как офлайн, так и онлайн, а также снимать наличные, когда держателю это понадобится. Она привязывается к банковскому счету владельца.
Какой она может быть:
- стандартной, социальной, VIP;
- Visa, MasterCard, American Express, МИР;
- именной или неименной;
- с кешбэком, без него.
Все варианты, без сомнения, обладают своими плюсами и минусами, которые стоит изучить перед тем, как подать заявку на оформление услуги.
Как получить
Для заказа пластика выполняется всего несколько простых действий. Необходимо:
- Изучить банковские предложения. С этим сможет помочь портал Banki.ru. Правила выбора продукта не слишком отличаются от процесса поиска любого другого товара. Важнейшая часть — изучение Visa Classic карт по условиям и параметрам, сопоставление характеристик и анализ программ при помощи функционала нашего сайта, значительно облегчающего процедуру.
- Сформировать и отправить заявку. Через какое-то время с клиентом свяжется менеджер для обсуждения деталей сделки.
- Подписать соглашение и забрать карту. Из документов необходим лишь паспорт заявителя.
Пластик изготавливают в течение двух недель.
Основные особенности
Параметры продукта:
- выдается любому соискателю в возрасте от 14 лет и старше;
- не понадобится собирать большой пакет документов;
- выдача бесплатна;
- инструмент используется и за пределами России;
- каждому держателю доступен мобильный банк и интернет-банкинг;
- можно копить баллы, активировать хорошие скидки.
ДК востребованы: на них получают зарплату, пенсию, стипендию, расплачиваются в магазинах, совершают мгновенные переводы между счетами.
Использование
В магазинах люди платят Visa Classic картой Банка «МБА-Москва» через терминалы на кассе. Нужно сказать кассиру, что расчет будет безналичным, после чего он подготовит устройство. В старых версиях карта вставляется, либо для считывания данных используется магнитная лента. Если терминал и пластик поддерживают бесконтактную оплату, все намного проще — карточку достаточно приложить к дисплею.