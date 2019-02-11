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Универсальная Gold
Visa Gold — Нефтепромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- стоимость обслуживания 45 $
- стоимость обслуживания 39 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Выпуск и обслуживание
45 $
3 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
39 €
3 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в ПВН ВТБ, Почта Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% - в ПВН ВТБ, Почта Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% - в ПВН ВТБ, Почта Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу ЦБ + 0,5% от суммы операции;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) в месяц;
- выпуск карты Priority Pass, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров;
- бесплатное предоставление карты Priority Pass;
- бесплатное страхование
Дата актуализации
11.02.2019 12:13
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Универсальная Gold» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
- Адрес
- 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3
- Сайт
- nefteprom.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 234-22-00(495) 787-48-60