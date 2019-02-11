Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 7 000 ₽ Выпуск и обслуживание 105 $ 7 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 92 € 7 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в ПВН ВТБ, Почта Банка Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0% - в ПВН ВТБ, Почта Банка Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0% - в ПВН ВТБ, Почта Банка Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация конвертация - по курсу ЦБ + 0,5% от суммы операции;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент)за операцию;

СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) в месяц;

выпуск карты Priority Pass, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров;

бесплатное предоставление карты Priority Pass;

бесплатное страхование Дата актуализации 11.02.2019 12:13 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.