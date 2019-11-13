Дебетовая карта MasterCard Standard в Банке «МБА-Москва»
- стоимость обслуживания 750 ₽
- стоимость обслуживания 25 $
- стоимость обслуживания 20 €
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
750 ₽
Первоначальный взнос: 4 500 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
25 $
Первоначальный взнос: 150 долл.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
20 €
Первоначальный взнос: 150 евро
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 90 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 150 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 200 000 руб. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 5 долл.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 6 500 долл. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 евро
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 5 евро
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 5 000 евро в день
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
Предложения месяца
- Адрес
- 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
- ОГРН
- 1027739877857
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-40-50 — единая справочная служба
Дебетовая карта "MasterCard Standard"
Пластиковыми картами пользуется подавляющее большинство жителей Российской Федерации вне зависимости от возраста, социального статуса и дохода. Финансовые организации, стараясь привлечь клиентов, постоянно анонсируют новые выгодные условия, программы лояльности и прочие привилегии для владельцев карточных продуктов.
О предложении
Какими бывают банковские карточки:
- дебетовые (расчетные);
- кредитные.
Некоторые программы позволяют совместить обе функции, но в большинстве компаний такие инструменты оформляются по отдельности.
Деньгами, находящимися на счете, человек сможет оплачивать товары, услуги, работу. Расчет осуществляется как безналичным способом, так и наличными. Сумма там именно та, которую внес владелец или третье лицо. Пользоваться продуктом можно в любое время.
От кредитки карта MasterCard Standard Банка «МБА-Москва» отличается как раз происхождением денежных средств. В первом случае подразумеваются деньги, принадлежащие ФО — она просто предоставляет их взаймы. На дебетовом расчетном же счете — то, что принадлежит только клиенту, но в некоторых случаях к нему можно подключить овердрафт.
Получение пластика
Карта MasterCard Standard Банка «МБА-Москва» будет выдана российскому гражданину в возрасте от 14 лет и старше, если у него имеется паспорт и соответствующее заявление. Существуют также детские карточки — дополнительные, привязывающиеся к основному родительскому счету.
С 14 до 25 лет физическое лицо может обратиться за молодежной картой с дешевым годовым обслуживанием. Более взрослые граждане получают инструмент любого типа, за исключением двух, описанных выше.
Перевыпуск происходит по стандартной схеме — за 30 дней до завершения действия пластика изготавливается новый. В отделении он хранится 30–60 дней. О том, что продукт готов, клиента уведомляют в СМС.
Классификация
Тип продукта зависит от:
- платежной системы (Visa, MasterCard, МИР);
- защитных характеристик (чип, магнитная лента);
- статуса (Platinum, Gold, Standart, Classic);
- персонализации (именная, неименная).
Различия карт MasterCard Standard в условиях также существуют: цена годового обслуживания, наличие комиссионных сборов, бонусных программ.
Для чего используют
Пластик позволяет не только платить за покупки и услуги. Что еще можно делать с его помощью:
- получать заработную плату, пенсию, стипендию, социальные выплаты;
- обналичивать денежные средства;
- осуществлять переводы между счетами.
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