Дебетовая карта MasterCard Standard в Банке «МБА-Москва»

Mastercard Standard — МБА-Москва
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 750 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
750 ₽
Первоначальный взнос: 4 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 2% от суммы наличных операций;
  • плата за неразрешенный овердрафт- 36% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие наличных с рублевой карты в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в устройствах банка;
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • требуется первоначальный взнос
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «MasterCard Standard» в 1 городе России
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Справочная информация
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО
Адрес
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
ОГРН
1027739877857
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 10
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Телефоны
8 800 250-40-50 — единая справочная служба

Дебетовая карта "MasterCard Standard"


Пластиковыми картами пользуется подавляющее большинство жителей Российской Федерации вне зависимости от возраста, социального статуса и дохода. Финансовые организации, стараясь привлечь клиентов, постоянно анонсируют новые выгодные условия, программы лояльности и прочие привилегии для владельцев карточных продуктов.

О предложении

Какими бывают банковские карточки:

  • дебетовые (расчетные);
  • кредитные.

Некоторые программы позволяют совместить обе функции, но в большинстве компаний такие инструменты оформляются по отдельности.

Деньгами, находящимися на счете, человек сможет оплачивать товары, услуги, работу. Расчет осуществляется как безналичным способом, так и наличными. Сумма там именно та, которую внес владелец или третье лицо. Пользоваться продуктом можно в любое время.

От кредитки карта MasterCard Standard Банка «МБА-Москва» отличается как раз происхождением денежных средств. В первом случае подразумеваются деньги, принадлежащие ФО — она просто предоставляет их взаймы. На дебетовом расчетном же счете — то, что принадлежит только клиенту, но в некоторых случаях к нему можно подключить овердрафт.

Получение пластика

Карта MasterCard Standard Банка «МБА-Москва» будет выдана российскому гражданину в возрасте от 14 лет и старше, если у него имеется паспорт и соответствующее заявление. Существуют также детские карточки — дополнительные, привязывающиеся к основному родительскому счету.

С 14 до 25 лет физическое лицо может обратиться за молодежной картой с дешевым годовым обслуживанием. Более взрослые граждане получают инструмент любого типа, за исключением двух, описанных выше.

Перевыпуск происходит по стандартной схеме — за 30 дней до завершения действия пластика изготавливается новый. В отделении он хранится 30–60 дней. О том, что продукт готов, клиента уведомляют в СМС.

Классификация

Тип продукта зависит от:

  • платежной системы (Visa, MasterCard, МИР);
  • защитных характеристик (чип, магнитная лента);
  • статуса (Platinum, Gold, Standart, Classic);
  • персонализации (именная, неименная).

Различия карт MasterCard Standard в условиях также существуют: цена годового обслуживания, наличие комиссионных сборов, бонусных программ.

Для чего используют

Пластик позволяет не только платить за покупки и услуги. Что еще можно делать с его помощью:

  • получать заработную плату, пенсию, стипендию, социальные выплаты;
  • обналичивать денежные средства;
  • осуществлять переводы между счетами.

Пользователи, не желающие тратить огромное количество времени на поиск подходящего продукта, делают свой выбор вместе с сервисом Banki.ru. Наш сайт позволяет выбрать идеальный вариант за несколько минут, применяя разные полезные инструменты. Дополнительным фактором, упрощающим процедуру, становится наличие отзывов и форума, где люди обсуждают плюсы и минусы каждого предложения. Как только окончательный выбор будет сделан, останется нажать кнопку «Онлайн-заявка».

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