Дебетовая карта MasterCard Gold в Банке «МБА-Москва»
- стоимость обслуживания 3 600 ₽
- стоимость обслуживания 120 $
- стоимость обслуживания 120 €
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
3 600 ₽
Первоначальный взнос: 30 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
120 $
Первоначальный взнос: 1 000 долл.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
120 €
Первоначальный взнос: 1 000 евро
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 90 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 150 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 300 000 руб. в банкоматах, до 1 200 000 руб. в ПВН в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 5 долл.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 10 000 долл. в банкоматах, до 40 000 долл. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 евро
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 5 евро
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 7 500 евро в банкоматах, до 30 000 евро в ПВН в день
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 17:27
Предложения месяца
- Адрес
- 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
- ОГРН
- 1027739877857
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-40-50 — единая справочная служба
Дебетовая карта "MasterCard Gold"
Банковские карты давно перестали быть чем-то новым — сегодня люди благополучно используют их как для безналичного расчета, так и для снятия наличных, когда это необходимо. Далее подробно рассказано о том, что такое дебетовая карта, каковы ее плюсы и чем она отличается от других продуктов, выпускаемых финансовыми организациями.
Предназначение и особенности
Дебетовая карточка — платежный инструмент, используемый для безналичной оплаты покупок и снятия денег со счета в любой удобный момент. По сути, она является электронным кошельком, которым владелец может воспользоваться когда угодно. Здесь хранятся деньги, принадлежащие именно ему.
MasterCard Gold карта Банка «МБА-Москва» не предполагает использования заемных средств, взятых у банка, внесения платежей и оплаты процентов. Заказать ее может любое физическое лицо, которому уже исполнилось 14 лет.
На оформление продукта не уходит много времени. Соискатель предоставляет банковским сотрудникам два документа — паспорт и заполненную анкету. Справок подтверждающих доход и официальное трудоустройство, не требуется.
На рынке встречается множество привлекательных предложений, заслуживающих рассмотрения. Основные различия обычно заключаются в условиях обслуживания.
На что смотреть при заказе
Перед подачей заявки, выбирая карту MasterCard Gold по условиям, стоит обратить внимание на важные моменты, такие как:
- Защита данных. Используется микрочип или магнитная лента. Первый вариант предпочтительнее, так как обеспечивает большую безопасность.
- Стоимость годового обслуживания. Стандартные ДК менее затратны, а за премиальные варианты потребители платят в 3–4 раза больше.
- Наличие овердрафта. Некоторые карточки выдаются уже с активированной опцией. Нужно изучить порядок начисления процентов, так как оно может быть ежедневным. Если соискателя что-либо не устраивает, лучше просто оформить дополнительную кредитку.
- Получение прибыли с остатка средств.
- Снятие наличных в банкоматах других ФО. Здесь бывают комиссии, лимиты, и о них нужно узнавать заранее.
- Возможность удаленно контролировать движения по карте MasterCard Gold Банка «МБА-Москва» («Мобильный банк», «Личный кабинет», приложения). Это очень удобно, так как клиенту не придется по любому вопросу обращаться непосредственно в офис.
Подробно изучить каждый доступный продукт, просмотреть его в соответствии с приведенным выше списком поможет портал Banki.ru. На это не уйдет много времени, потому что данные по подходящим вариантам выведутся на одну страницу, а пользователь быстро сравнит их и поймет, что оптимально именно для него. Тут же имеется калькулятор, если понадобятся дополнительные расчеты. После останется нажать кнопку «Онлайн-заявка» и перейти к заполнению формы.