



Банковские карты давно перестали быть чем-то новым — сегодня люди благополучно используют их как для безналичного расчета, так и для снятия наличных, когда это необходимо. Далее подробно рассказано о том, что такое дебетовая карта, каковы ее плюсы и чем она отличается от других продуктов, выпускаемых финансовыми организациями.

Предназначение и особенности

Дебетовая карточка — платежный инструмент, используемый для безналичной оплаты покупок и снятия денег со счета в любой удобный момент. По сути, она является электронным кошельком, которым владелец может воспользоваться когда угодно. Здесь хранятся деньги, принадлежащие именно ему.

MasterCard Gold карта Банка «МБА-Москва» не предполагает использования заемных средств, взятых у банка, внесения платежей и оплаты процентов. Заказать ее может любое физическое лицо, которому уже исполнилось 14 лет.

На оформление продукта не уходит много времени. Соискатель предоставляет банковским сотрудникам два документа — паспорт и заполненную анкету. Справок подтверждающих доход и официальное трудоустройство, не требуется.

На рынке встречается множество привлекательных предложений, заслуживающих рассмотрения. Основные различия обычно заключаются в условиях обслуживания.

На что смотреть при заказе

Перед подачей заявки, выбирая карту MasterCard Gold по условиям, стоит обратить внимание на важные моменты, такие как:

Защита данных. Используется микрочип или магнитная лента. Первый вариант предпочтительнее, так как обеспечивает большую безопасность.

Стоимость годового обслуживания. Стандартные ДК менее затратны, а за премиальные варианты потребители платят в 3–4 раза больше.

Наличие овердрафта. Некоторые карточки выдаются уже с активированной опцией. Нужно изучить порядок начисления процентов, так как оно может быть ежедневным. Если соискателя что-либо не устраивает, лучше просто оформить дополнительную кредитку.

Получение прибыли с остатка средств.

Снятие наличных в банкоматах других ФО. Здесь бывают комиссии, лимиты, и о них нужно узнавать заранее.

Возможность удаленно контролировать движения по карте MasterCard Gold Банка «МБА-Москва» («Мобильный банк», «Личный кабинет», приложения). Это очень удобно, так как клиенту не придется по любому вопросу обращаться непосредственно в офис.

Подробно изучить каждый доступный продукт, просмотреть его в соответствии с приведенным выше списком поможет портал Banki.ru. На это не уйдет много времени, потому что данные по подходящим вариантам выведутся на одну страницу, а пользователь быстро сравнит их и поймет, что оптимально именно для него. Тут же имеется калькулятор, если понадобятся дополнительные расчеты. После останется нажать кнопку «Онлайн-заявка» и перейти к заполнению формы.