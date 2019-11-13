Дебетовая карта MasterCard Platinum в Банке «МБА-Москва»

Mastercard Platinum — МБА-Москва
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 6 000 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
6 000 ₽
Первоначальный взнос: 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в банкоматах, до 1 500 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 2% от суммы наличных операций;
  • плата за неразрешенный овердрафт- 36% годовых;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • бесплатное оформление карт Priority Pass и/или IAPA;
  • медицинская и юридическая поддержка;
  • "Защита покупок", "Продление гарантии", страхование выезжающих за рубеж
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис, выпуск карт Priority Pass и IAPA, полис ВЗР;
  • невысокая комиссия за снятие наличных с рублевой карты в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в устройствах банка;
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • требуется крупный первоначальный взнос
Дата актуализации 13.11.2019 17:27
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «MasterCard Platinum» в 1 городе России
10 601
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Польза
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
МожноВСЕ
Росбанк
Cashback до 10%
Посмотреть
МожноВСЕ
Росбанк
cash back до 10%
Посмотреть
Справочная информация
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО
Адрес
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
ОГРН
1027739877857
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 10
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-40-50 — единая справочная служба

Дебетовая карта "MasterCard Platinum"


С каждым годом все больше граждан предпочитают пользоваться дебетовыми карточками, чтобы оплачивать покупки и услуги. Причина проста — на них можно хранить собственные денежные средства в любом количестве и тратить их по своему усмотрению.

Финансовые организации выпускают дебетовые карты разных типов. Их владельцы расплачиваются за товары в магазинах, платят за услуги, снимают наличные, переводят средства между счетами и т. д. Этот инструмент приравнивается к вкладу, поэтому надежно защищается АСВ.

Понятие

Пластик данного типа отличается от кредитки тем, что на нем находятся именно личные деньги человека. Описываемый счет не предназначен для получения займа, владельцу он необходим только для хранения некоторой суммы и осуществления безналичных платежей. Обслуживание в этой ситуации обходится в несколько раз дешевле, а некоторые ФО даже делают его бесплатным.

Важно также и то, что отказ при обращении маловероятен. Заказать ее могут физические лица, являющиеся российскими гражданами и имеющие регистрацию по месту жительства.

Как оформить

На заказ карты MasterCard Platinum Банка «МБА-Москва» уйдет совсем немного времени. Процедура стандартна и не зависит от выбранного способа оформления:

  • Прямо в банке. Плюс в том, что здесь можно получить подробную консультацию специалиста и помощь в заполнении бланка.
  • В режиме онлайн. Это значительно сэкономит время заявителя.

Фактически, перечня необходимых документов для заказа карточки не существует. Все делается по паспорту клиента.

Преимущества и недостатки

У дебетовой карты много достоинств, например полная безопасность и защита денег. Наличие при себе крупной суммы наличными — всегда серьезный риск, потому что ее владелец легко может стать жертвой вора или мошенника. Кроме того, средства можно потерять.

MasterCard Platinum карта от Банка «МБА-Москва» позволит не думать о подобных вариантах развития событий — даже если она будет утеряна, владелец сразу же позвонит в ФО и заблокирует счет.

Минусом может считаться платное обслуживание, а также ограничение на снятие наличных.

Как пользоваться

Совершаются любые платежные операции, например:

  • пополнение счета и списание средств;
  • оплата товаров, услуг;
  • осуществление переводов;
  • платежи в ЖКХ;
  • открытие счетов в рублях, иностранной валюте и т. д.

Кроме того, доступны дополнительные опции для контроля баланса и участие в программах лояльности.

Чтобы воспользоваться услугой, стоит внимательно ознакомиться с условиями карты MasterCard Platinum, целями открытия, а потом подобрать то, что принесет максимальную выгоду. Обязательно учитываются все моменты, связанные с использованием и обслуживанием счета. Для этого соискателю пригодится сайт Banki.ru, на котором можно сразу выделить подходящие варианты на одной странице и без лишних усилий сопоставить их характеристики. Лучшее предложение найдется практически само собой. Посетителю портала останется нажать кнопку «Онлайн-заявка» и перейти к ее оформлению.

Продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Ещё

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях

Страхование

Электронный полис ОСАГО
Ипотечное страхование
Страховка для Шенгена
Страховка в Турцию
Страхование недвижимости
Страхование жизни

Карты

Кредитная карта Тинькофф Платинум
Кредитная карта по паспорту
Кредитки без справки о доходах
Дебетовая карта Тинькофф Блэк
Золотая карта Сбербанка
Пенсионная карта Мир от Сбербанка

Ипотека

Ипотека в Альфа-Банке
Ипотека в ВТБ
Ипотека в Сбербанке
Рефинансирование ипотеки
Льготная ипотека
Ипотека на вторичное жилье

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в Москве
РКО Сбербанк
РКО в Тинькофф банке
РКО в ВТБ
РКО в Райффайзен банке