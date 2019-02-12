Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности чип возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay для карт Mastercard Выпуск и обслуживание 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,25%, мин. 120 руб. - за пределами РФ

0% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 130 000 руб. в сутки Дополнительная информация плата за несанкционированную задолженность - в размере ключевой ставки, устанавливаемой Банком России;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка по картам MasterCard - 20 руб., Visa - бесплатно;

СМС-информирование - 55 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров Дата актуализации 12.02.2019 12:54 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.