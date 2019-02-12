Хакасский Муниципальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
ОтЛичная карта Gold
MasterCard Gold — Хакасский Муниципальный Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay для карт Mastercard
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,25%, мин. 120 руб. - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 250 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- плата за несанкционированную задолженность - в размере ключевой ставки, устанавливаемой Банком России;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка по картам MasterCard - 20 руб., Visa - бесплатно;
- СМС-информирование - 55 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
12.02.2019 12:54
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ОтЛичная карта Gold» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
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(3902) 35-75-00