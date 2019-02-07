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Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Саровбизнесбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 700 ₽
  • MasterCard Gold — Саровбизнесбанк
  • Visa Gold — Саровбизнесбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и обслуживание
700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 250 руб.
  • 1% - в банкоматах банков-партнеров;
  • 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 250 руб.
  • 1% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • счет в евро открывается только для карт MasterCard;
  • страхование выезжающих за рубеж;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Дата актуализации
07.02.2019 11:06
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 23 городах России
6 075
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба