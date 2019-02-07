Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Саровбизнесбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
- стоимость обслуживания 15 $
- стоимость обслуживания 15 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и обслуживание
700 ₽
Выпуск и обслуживание
15 $
Выпуск и обслуживание
15 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 250 руб.
- 1% - в банкоматах банков-партнеров;
- 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 250 руб.
- 1% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 1% - в банкоматах банков-партнеров;
- 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 1% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка в эквиваленте: 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 1% - в банкоматах банков-партнеров;
- 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 1% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка в эквиваленте: 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- счет в евро открывается только для карт MasterCard;
- страхование выезжающих за рубеж;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Дата актуализации
07.02.2019 11:06
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саров
- Телефоны
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(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба