Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Virtual (Virtuon)

Mastercard Virtual

Мир Технологические особенности технология 3D Secure Выпуск и обслуживание 150 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям покупок через интернет - 200 000 руб. в день и месяц Дополнительная информация срок действия - 1 год;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта предназначена для расчетов в сети интернет Дата актуализации 07.02.2019 11:44 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.