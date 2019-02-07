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Саровбизнесбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 150 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Virtual (Virtuon)
  • Mastercard Virtual
  • Мир
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
150 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
покупок через интернет - 200 000 руб. в день и месяц
Дополнительная информация
  • срок действия - 1 год;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта предназначена для расчетов в сети интернет
Дата актуализации
07.02.2019 11:44
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 23 городах России
5 944
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба