Саровбизнесбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Virtual (Virtuon)
- Mastercard Virtual
- Мир
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
150 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
покупок через интернет - 200 000 руб. в день и месяц
Дополнительная информация
- срок действия - 1 год;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта предназначена для расчетов в сети интернет
Дата актуализации
07.02.2019 11:44
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 23 городах России
5 944Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба