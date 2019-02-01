Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип возможна привязка карты к Google Pay и Apple Pay Cash Back 0,5% от каждой покупки на сумму от 1 000 руб.;

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 5% годовых начисляются на остаток от 5 000 руб. 5% Выпуск и обслуживание 200 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 6 000 руб. в месяц, 0,8% - свыше 6 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 6 000 руб. в месяц, 0,8% - свыше 6 000 руб. в месяц Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб. Дополнительная информация СМС-информирование в первые два месяца бесплатно, далее - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5% от суммы операции;

неустойка при возникновении неразрешенного овердрафта - 73% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая стоимость обслуживания карты;

отсутствие комиссии за снятие до 6 000 руб.в банкоматах и кассах сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения требуется перевод пенсии в банк;

карта оформляется в случае достижения пенсионного возраста либо до наступления пенсии по старости осталось не более 2-х месяцев; при предъявлении документа, подтверждающего получение пенсии (пенсионного удостоверения, ветеранского удостоверения, справки из Пенсионного фонда Российской Федерации, документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему Российской Федерации), если возраст физического лица не достиг пенсионного Дата актуализации 01.02.2019 15:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.