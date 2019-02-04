программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; плата за подключение к программе для карты Maestro - 300 руб., Visa - бесплатно; начисление бонусов:

для карты Visa: 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб.), максимальное количество - 5 000 бонусов в год, порог для траты - 1 000 бонусов

для карты Maestro: 0,5% от суммы покупки (1 бонус за 200 руб.), максимальное количество - 3 000 бонусов в год

минимальная сумма операции для начисления бонусов - 300 руб. и более