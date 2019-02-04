Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Visa Gold — Запсибкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 2 400 до 3 700 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 45 до 59 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 45 до 57 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Бонусы
- другое
программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; плата за подключение к программе - 700 руб. (или эквивалент); начисление бонусов:
- 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб. / 1,5 долл. / 1,3 евро); максимальное количество - 7 500 бонусов в год
Выпуск и обслуживание
2 400 - 3 700 ₽
со 2-го года: 2 400 / 3 000 руб.
- по выбору клиента плата взимается раз в год 2 400 руб. или ежемесячно по 250 руб.;
- комиссия за участие в бонусной программе - 700 руб.
Выпуск и обслуживание
45 - 59 $
со 2-го года: 45 долл. / 48 долл.
- по выбору клиента плата взимается раз в год 45 долл. или ежемесячно по 4 долл.;
- комиссия за участие в бонусной программе - 700 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
45 - 57 €
со 2-го года: 45 евро / 48 евро
- по выбору клиента плата взимается раз в год 45 евро или ежемесячно по 4 евро;
- комиссия за участие в бонусной программе - 700 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб.
- 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 000 000 руб. в месяц, 300 000 руб. в сутки, но не более 15 операций в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 65 000 долл. в месяц, 9 000 долл. в сутки, но не более 15 операций в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 евро в месяц, 7 500 евро в сутки, но не более 15 операций в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 29 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц, начиная с третьего;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- карта с технологией PayPass
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Особые ограничения
- комиссия за участие в бонусной программе - 700 руб. (или эквивалент)
Дата актуализации
04.02.2019 13:21
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77