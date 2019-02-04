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Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Бонусы другое программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; плата за подключение к программе - 700 руб. (или эквивалент); начисление бонусов: 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб. / 1,5 долл. / 1,3 евро); максимальное количество - 7 500 бонусов в год Выпуск и обслуживание 2 400 - 3 700 ₽ со 2-го года: 2 400 / 3 000 руб. по выбору клиента плата взимается раз в год 2 400 руб. или ежемесячно по 250 руб.;

комиссия за участие в бонусной программе - 700 руб. Выпуск и обслуживание 45 - 59 $ со 2-го года: 45 долл. / 48 долл. по выбору клиента плата взимается раз в год 45 долл. или ежемесячно по 4 долл.;

комиссия за участие в бонусной программе - 700 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 45 - 57 € со 2-го года: 45 евро / 48 евро по выбору клиента плата взимается раз в год 45 евро или ежемесячно по 4 евро;

комиссия за участие в бонусной программе - 700 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб.

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 2 000 000 руб. в месяц, 300 000 руб. в сутки, но не более 15 операций в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 65 000 долл. в месяц, 9 000 долл. в сутки, но не более 15 операций в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 евро в месяц, 7 500 евро в сутки, но не более 15 операций в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 29 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц, начиная с третьего;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

карта с технологией PayPass Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро Особые ограничения комиссия за участие в бонусной программе - 700 руб. (или эквивалент) Дата актуализации 04.02.2019 13:21 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.