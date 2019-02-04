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Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая (моментальная)

Visa Classic Unembossed — Запсибкомбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Instant Issue
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽

срок действия - 1 год

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 120 руб.
  • 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в месяц, 20 000 руб. в сутки; возможно увеличение лимита 1 раз в год
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная с третьего;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • технология 3D Secure
Дата актуализации
04.02.2019 13:23
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая (моментальная)» в 45 городах России
10 761
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77