Обслуживание карты Тип карты Visa Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ срок действия - 1 год Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб.

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в месяц, 20 000 руб. в сутки; возможно увеличение лимита 1 раз в год Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная с третьего;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы технология 3D Secure Дата актуализации 04.02.2019 13:23 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.