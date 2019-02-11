Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете 3% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных 100 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц, подключение - 15 руб.;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

смена ПИН-кода - 50 руб. Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта оформляется клиентам, достигшим пенсионного возраста;

проценты на остаток денежных средств начисляются только пенсионерам, перечисляющим пенсию на счет в банке;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 11.02.2019 15:15 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.