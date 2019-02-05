Вход
Элита, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Элита
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 750 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Mass
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
  • 0,5% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • запрос баланса в ПВН стороннего банка - 30 руб;
  • СМС-информирование - 45 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
05.02.2019 17:33
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 4 городах России
1 141
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
Адрес
248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калуга
Отделения 1
Банкоматы 17
посмотреть на карте
Телефоны
(4842) 72-14-65