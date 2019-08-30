Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Infinite

Mastercard Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможность привязки к Apple Pay / Google Pay Выпуск и годовое обслуживание 30 000 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 600 $ Выпуск и годовое обслуживание 500 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 евро в день, до 50 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

страхование выезжающих за рубеж, страхование от мошенничества по карте - бесплатно;

выпуск карты Priority Pass - бесплатно, одно посещение VIP-зала - 32 долл. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатная выдача наличных в сторонних устройствах;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатные страховые программы Дата актуализации 30.08.2019 13:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.