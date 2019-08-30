Дебетовая карта "Эксклюзив" в банке «Национальный Стандарт»

Mastercard World Black Edition — Национальный Стандарт
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 30 000 ₽
  • Mastercard World Black Edition — Национальный Стандарт
  • Visa Infinite — Национальный Стандарт
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Infinite
  • Mastercard Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • возможность привязки к Apple Pay / Google Pay
Выпуск и годовое обслуживание
30 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • страхование выезжающих за рубеж, страхование от мошенничества по карте - бесплатно;
  • выпуск карты Priority Pass - бесплатно, одно посещение VIP-зала - 32 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатная выдача наличных в сторонних устройствах;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатные страховые программы
Дата актуализации
30.08.2019 13:11
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Эксклюзив» в 13 городах России
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Справочная информация
АО Банк «Национальный стандарт»
Адрес
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
ОГРН
1157700006650
Сайт
www.ns-bank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 4
Банкоматы 26
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Телефоны
8 800 250-33-00 — единая справочная служба

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