Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Выпуск и обслуживание 10 ₽ единовременно за весь срок действия 6 месяцев Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям максимальный платежный лимит – 200 000 руб, максимальный лимит покупок – 30 Дополнительная информация срок действия карты - 6 месяцев;

минимальный платежный лимит - 100 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Особые ограничения по карте не предусмотрено снятие наличных;

оформляется в системе "Интернет-банк" Дата актуализации 06.02.2019 12:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.