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Снежинский, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 10 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
10 ₽

единовременно за весь срок действия 6 месяцев

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
максимальный платежный лимит – 200 000 руб, максимальный лимит покупок – 30
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 6 месяцев;
  • минимальный платежный лимит - 100 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • по карте не предусмотрено снятие наличных;
  • оформляется в системе "Интернет-банк"
Дата актуализации
06.02.2019 12:12
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 9 городах России
900
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
Отделения и банкоматы
в вашем городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба