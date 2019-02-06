Снежинский, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 10 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
10 ₽
единовременно за весь срок действия 6 месяцев
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
максимальный платежный лимит – 200 000 руб, максимальный лимит покупок – 30
Дополнительная информация
- срок действия карты - 6 месяцев;
- минимальный платежный лимит - 100 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- по карте не предусмотрено снятие наличных;
- оформляется в системе "Интернет-банк"
Дата актуализации
06.02.2019 12:12
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
- Адрес
- 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Снежинск
- Телефоны
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8 800 755 05 05 — единая справочная служба