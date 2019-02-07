Обслуживание карты Тип карты

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чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Бонусы для путешествий начисление миль, которые в дальнейшем можно обменять на бесплатные полеты на сайте Eqvilibriaclub: приветственные 1 000 миль - при совершении первой покупки по карте;

1 миля за 30 руб., потраченные с использованием карты в торгово-сервисных предприятиях Выпуск и обслуживание 1 200 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб.

1% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб.

1% - в ПВН банков-партнеров;

0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация страхование выезжающих за рубеж;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление бонусных баллов;

невысокая стоимость обслуживания;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров Дата актуализации 07.02.2019 11:06 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.