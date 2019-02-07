Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold с бонусной программой
MasterCard Gold — Саровбизнесбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 200 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Бонусы
- для путешествий
начисление миль, которые в дальнейшем можно обменять на бесплатные полеты на сайте Eqvilibriaclub:
- приветственные 1 000 миль - при совершении первой покупки по карте;
- 1 миля за 30 руб., потраченные с использованием карты в торгово-сервисных предприятиях
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 250 руб.
- 1% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 250 руб.
- 1% - в ПВН банков-партнеров;
- 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- страхование выезжающих за рубеж;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление бонусных баллов;
- невысокая стоимость обслуживания;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Дата актуализации
07.02.2019 11:06
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold с бонусной программой» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба